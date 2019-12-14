فن ومشاهير

مقتنيات روائع هوليوود للبيع في مزاد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

وكالة الأنباء الفرنسية AFP

السبت 2019/12/14 04:43 م بتوقيت أبوظبي

بدلة "سوبرمان"

تعرض دار "جولينز أوكشنز" للمزادات في لوس أنجلوس، الإثنين، مقتنيات استخدمت في أفلام بارزة في هوليوود بينها أول رداء قصير لـ"سوبرمان" وغليون شخصية بيلبو باجينز من أفلام "لورد أوف ذي رينجز".

 وتشير التقديرات إلى أن القطعتين ستباعان بـ200 ألف دولار لكل منهما في مزاد يضم 400 قطعة من هوليوود مثل أهم مجموعة من تذكارات سلسلة "ستار تريك" وسترة ارتدتها شخصية كابتن كيرك التي أداها وليام شاتنز في "ستار تريك 2: ذي راث أوف خان" وتقدر قيمتها بسعر يراوح بين 80 و100 ألف دولار.

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ومن بين القطع المطروحة للبيع في هذا المزاد أيضا مقتنيات من كلاسيكيات سينمائية أخرى بينها "ذي مالتيز فالكون" و"جون ويذ ذي ويند" وصولا إلى أعمال ضاربة من التسعينيات منها "جوراسيك بارك" و"فورست جامب".

وقال الناطق باسم الدار جيسون ديبورد إنه "من النادر جدا رؤية أمر لا يزال بالإمكان التعرف عليه يصمد حتى يومنا هذا من أول أفلام سوبرمان في 1978".

وأضاف: "هذا فيلم محبوب للغاية، كريستوف ريف (بطل العمل) كان رائعا، لم ينجح أي شخص في تجسيد هذه الشخصية كما فعل هو".

وأشار ديبورد إلى أن الرداء الأحمر قد يصل سعره إلى نصف مليون دولار، أما الغليون فقد استخدمه أيان هولم في فيلم "ذي فيلوشيب أوف ذي رينج" من سلسلة "سيد الخواتم".

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