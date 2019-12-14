شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتي" تُعلن نفاد تذاكر حفل النجمة شيرين عبد الوهاب قبل إقامته بـ7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر حفل النجمة شيرين عبد الوهاب على مستوى جميع الفئات، وذلك قبل موعد الحفل بأسبوع كامل، ولاقت عملية بيع تذاكرحفل شيرين، إقبال كبير من جانب الجماهير المصرية، والتي أشادت بسهولة عملية البيع.

وتقام حفلة شيرين عبد الوهاب على مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن تقدم النجمة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها، كما ستختص جمهورالحفل بسماع أغاني جديدة تغنيها لأول مرة، ستقدمها في ألبومها المقبل.

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وتعهدت شركة تذكرتي برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي بتقديم عدد من المفاجآت على هامش حفل النجمة شيرين، وذلك في إطار سعي الشركة لتقديم خدمة ترفيهية على أعلى مستوي للجماهيرالمصرية، واتفقت شركة تذكرتي مع النجمة شيرين عبد الوهاب والمتعهد وليد منصورعلى إحياء عدد من الحفلات الأخرى خلال الفترة المقبلة، ،حيث ستكون حفلة المنارة هي بداية التعاون بين تذكرتي والنجمة المصرية الكبيرة.

وأقتحمت شركة تذكرتي مجال تنظيم الحفلات، في الوقت الذي تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربي خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.