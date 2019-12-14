شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تكشف عن اسم ألبومها الغنائي الجديد ..شوف الغلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن اسم ألبومها الغنائي الجديد والمقررإطلاقة في بداية 2020 . ألبوم سيلينا جوميز يحمل اسم "RARE " وحددت جوميز صاحبة الـ ( 27 عام ) إطلاقه في 10 يناير 2020 ، كما كشفت سيلينا عن غلاف الألبوم والذي يحتوي علي 13 أغنية وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام " . يذكرأن ألبوم "RARE " يضم أغنيتين سينجل أطلقتهما سيلينا جوميز خلال 2019 وحققت الأغنيتين نجاحا ملحوظا بين كل المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم ، وهما "Lose You To Love Me " و "Look At Her Now" .

غلاف البوم سيلينا جوميز

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