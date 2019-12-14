شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل:عودة القوة الناعمة للدراما"جلال عبد القوى وأبوعميرة" برعاية المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المنتج جمال العدل عن سعادته بعودة القوى الناعمة والمؤثرة في الدراما والسينما المصرية ورموزها، من ممثلين وممثلات وكتاب ومخرجين وقال عبر صفتحه الرسمية "فيس بوك" قائلاً: "منتهي السعادة بعودة القوة الناعمة متمثلة في الدراما المصرية بكامل قوتها ورموزها ".

وتابع العدل .. الحمد لله عودة السيناريست محمد جلال عبد القوي ومجدي أبوعميرة، بعد تحسن الظروف وضبط مقاييس السوق الدرامية وهي المهمة التي قامت بها الشركة المتحدة في أقصروقت ممكن وبنجاح كبير".

يشارإلى أن جمال العدل أكد من قبل إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت إدارة رجل الأعمال تامرمرسى استطاعت إيقاف نزيف خسائر قنوات cbc وdmc وon e وأيضاً الحياة بعد سنة واحدة من الخسارة الرهيبة وتحقيق التوازن المالى المطلوب، وهذا إنجاز كبير.