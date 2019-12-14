تعرف على بعض الأطعمة التي تساعد من يعانون من انتشار ” الشيب المكر “

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 02:52 مساءً - تناولت بعض الدراسات الطبية أن القصور في التغذية على علاقة مباشرة وبنسبة عالية مع انتشار الشيب والشعر الأبيض بالإضافة إلى التوتر والتدخين .
وأن كل هذه الأشياء تسهم في الشيب المبكر وليس التقدم في العمر فقط .
وكشف موقع ” هيلث تيب أنسر ” قائمة بأبرز الأطعمة التي تساعد في مكافحة انتشار الشعر الأبيض لما تتميز به من محتوى غذائي مفيد يساعد الشعر على الاحتفاظ بلونه .
وتتمثل تلك الأطعمة في الآتي :
1- الكبدة : والتي تساعد في منع انتشار الشعر الأبيض لما تحتويه لعدد من العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر وصبغته الطبيعية .. واحتوائها أيضا على النحاس والحديد وفيتامين ” B9 ” وفيتامين ” B12 ” والتي يؤدي نقصها إلى الشيب المبكر .
2- العدس : يعد مصدرا رائعا لفيتامين B9 أو حمض الفوليك .. والذي يمكن أن يؤدي نقصه إلى تحول لون الشعر إلى الأبيض مبكرا لأنه مهما في إنتاج حمض الميثيونين الضروري لتلوين الشعر .
3- الأعشاب البحرية : حيث تساعد هذه الأعشاب الغنية بالكولاجين في تعزيز صحة الشعر ولونه بشكل طبيعي .. كما أنها غنية بالزنك والفيتامينات ” أ ” و ” ج ” وبيتا كاروتين المعروفين بتحفيز نمو الشعر وإنتاجه .
ولذلك يعتبر تناول الأعشاب البحرية من أسرار جمال الشعر اليابانية .
4- سمك السلمون : تناول سمك السلمون الغني بالسيلينيوم يمكن أن يكافح انتشار الشعر الأييض .. لأن السيلينيوم معدن أساسي يساعد على تنظيم مستويات الهرمونات وهو ما يحافظ على لون الشعر الطبيعي .
كما يعتبر السلمون غنيا أيضا بفيتامين ” د ” وأوميغا 3 والبروتينات التي تعزز صحة الشعر بالإضافة إلى الحفاظ على لونه الطبيعي والحماية من انتشار اللون الأبيض .
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