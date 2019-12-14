إفتتاح مقهى جميع موظفيه من ” الروبوتات ” تقوم بالخدمة والرقص

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 02:52 مساءً - أعلنت شركة ” سوفت بنك ” للروبوتات عن إفتتاح مقهى ” Pepper Parlor ” في العاصمة اليابانية طوكيو والذي يضم مجموعة من الروبوتات الذين يعملون كموظفين في المقهى .
حيث تعمل تلك الروبوتات كنادلين وراقصين وعمال نظافة .. فيعمل في المقهى حوالي 10 روبوتات ” Pepper ” كنادلين حيث تتلقى الروبوتات طلبات الطعام والشراب وتتفاعل مع الزبائن حتى أنها تلتقط الصور معهم .
كما يحتوي المقهى أيضا على مجموعة من روبوتات ” NAO ” والتي ستؤدي رقصات مصممة بدقة وغيرها من العروض خلال أوقات محددة طوال اليوم .. وتلك الروبوتات ” NAO ” من تطوير شركة ” Aldebaran Robotics ” المملوكة لشركة ” SoftBank Robotics ” .
وبعد إغلاق المقهى لأبوابه تقوم مجموعة من روبوتات التنظيف ” Whiz ” بتنظيف أرضيات المقهى بالكامل وتنظيف السجاد .
ويقدم المقهى قائمة طعام صممها الطاهي السابق ” فوميو يونيزاوا ” من نيويورك بما في ذلك الفطائر الحلوة والمالحة المصنوعة من 5 أنواع مختلفة من العجين .. كما يضم المقهى أيضا متجرا صغيرا لبيع المواد الغذائية والإكسسوارات والملابس والذي تعمل به أيضا الروبوتات .
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