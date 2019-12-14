5 عمليات تجميل لكيم كاردشيان خلال عام ونصف.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكدت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، في تصريحات صحفية، أنها خضعت لـ 5 عمليات جراحية في غضون عام ونصف؛ لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحمل والولادة، حيث تعتبر كيم كاردشيان أمًا لأربعة أطفال صغار، اثنان منهما أنجبتهما بشكل طبيعي واثنان كانا عن طريق الأم البديلة.

وأوضحت النجمة العالمية وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، أنها كانت مصابة بحالة تسمم الحمل أو تسمم الدم، وبعد ولادة طفلتها الأولى، لم تخرج مشيمتها بل نمت بشكل خطير بداخلها، وعلى الرغم من تمكنها من ولادة طفل ثان، إلا أن الأمر تطلب إجراء جراحات متعددة.

وكانت كيم كاردشيان قد عانت من عدد من المضاعفات أثناء حملها في ابنتها الكبرى نورث، البالغة من العمر 6 أعوام، وبعد ذلك تمكنت من إنجاب ابنها الثاني، سانت، أربعة أعوام.

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وبعد المخاطر المريعة أثناء ولادته، رفض الأطباء حملها مرة أخرى، عند ذلك، وتحولت كيم كاردشيان إلى أم بديلة لولادة طفليها الثالث والرابع، وهما شيكاغو وسالم.

الأمر قائلة: عندما كنت حاملاً بابنتي نورث، كانت لدي حالة تسمى (تسمم الحمل)، وكانت الطريقة الوحيدة للتخلص من ذلك هي ولادة الطفل”.

وأضافت كيم كاردشيان قائلة : في الأسبوع الرابع والثلاثين، اضطررت إلى الذهاب إلى الولادة، وحينها كان وزن الجنين 1.8 كيلو جرام، وبعد الولادة لم تخرج المشيمة لكنها ظلت داخل الرحم وهو الأمر الذي تموت بسببه النساء أثناء الولادة.