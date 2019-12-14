كارول سماحة وابنتها تستعدان للكريسماس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة محبيها بتجهيزاتها لاستقبال الكريسماس مع ابنتها الأولى والوحيدة «تالا» بصورة جديدة تجمعهما من أمام شجرة الكريسماس داخل منزل النجمة اللبنانية.

كارول كتبت معلقة على الصورة: «نستعد للكريسماس»، حيث تلقت النجمة اللبنانية تهاني متابعيها أصدقائها بالعام الجديد، متمنيين لها النجاح والتوفيق، كما غازل فانز الفنانة اللبنانية، تالا، لافتين إلى جمال وعفوية ابتسامتها، آملين أن تحمل لها 2020 كل السعادة والفرح.

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يُذكر أن كارول سماحة احتفلت بزواجها مدنياً من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى في قبرص عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الوحيدة «تالا» سبتمبر 2015.

من ناحية أخرى، طرحت كارول سماحة كليب جديد لأغنية بعنوان «إن شالله»، وهي باللهجة المصرية، كلمات تامر حسين والحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، بالإضافة لأغنية وطنية بالتزامن مع الأحداث المضطربة التي تشهدها لبنان حالياً، وذلك بعنوان «قسموا لبنان» من كلماتها وألحان محمد رحيم.

كارول احتفلت أيضاً مؤخراً بطرح فيلمها الجديد «بالصدفة» ت كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو، ويشارك كارول في بطولته، باميلا الكيك، سامي حمدان، وكريتا عون، ونتالي فريحة، وسليمة طعمة، ولمى لاوند، وسناء نصر، وسامي كوجان، ودوري مكرزل، وجيهان الخماس، ووليم الرموز، وجوزيف عاد ومنال فرح، و الموسيقى التصويرية للمؤلف الموسيقي ميشال فاضل.