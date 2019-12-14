نوال الزغبي تتألق بالأبيض في حفل حاشد بدبي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في حفل غنائي حاشد، احيته في القرية العالمية بدبي، وحرصت على مشاركة محبيها أجواء الحفل.
النجمة الذهبية اطلّت على الحضور بفستان أبيض طويل شديد الأناقة، جسّد قوامها بشكل مثالي، مسدلة شعرها الأشقر بشكل منحها «لوك» يفيض جاذبية وأنوثة، حيث الهبت الفنانة أجواء الفل بمجرد صعودها على المسرح مقدمة باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.
يُذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخراً كليب مختلف ذو فكرة جديدة، حيث يجمع بين ثلاث أغاني هم «كده باي- صبح- جوا قلبه» من أحدث ألبوماتها «كدة باي»، وذلك بعدسة المخرج شريف ترحيني.
نوال شاركت أيضاَ ضمن لجنة تحكيم برنامج «The Talent» وهو من إنتاج شركة روتانا، وتتكون لجنة تحكيمه من نوال الزغبي، والملحن طارق أبو جودة، والمغنّي المغربي عبدالفتاح الجربيني، وهو أول برنامج للهواة يعرض أونلاين عبر تطبيق يستخدم على الموبايل.
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