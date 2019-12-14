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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت النجمة السورية ديمة بياعة منذ أيام، وتحديداً في 3 ديسمبر الماضي بعيد ميلادها، ولم تجد الفنانة حرجاً في الكشف عن عمرها الحقيقي علناً على الشاشة.
ديمة أوضحت أنها اكملت عامها الـ41، مشددة على أنها لا تنزعج من الحديث بصراحة عن عمرها، لافتة إلى أنها فخورة بكل تجارب حياتها، وقالت: «كل سنة من عمري هي سنة حلوة، مليئة بالفرح والحزن والألم، لماذا أمحي كل هذه الخبرات أو ما أقول عمري».
أمنية ديمة للعام الجديد ارتبطت بمرض ابنها ورد الذ كشفته لأول مرة خلال استضافتها مع الإعلامي مصطفى الآغا في برنامج «صدى الملاعب»، حيث قالت إنه يعاني من وعكة صحية منذ فترة حتى تم تشخيص اصابته بمتلازمة كرون، وهو مرض مزمن يصيب الأمعاء.
يُذكر أن ديمة انجبت «فهد وورد» من زوجها السابق، الفنان السوري تيم حسن، الذي انفصلت عنه عام 2012 ، بعد زواج استمر 10 سنوات، في الوقت الذي احتفلت فيه ديمة بعقد قرانها على زوجها الحالي، المغربي أحمد الحلو عام 2014.
من ناحية أخرى، شاركت ديمة في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «سلاسل ذهب»، وهو من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد نحاس، وتشارك ديمة في بطولته أمام صابح الجزائري، بسام كوسا، شكران مرتجي، كاريس بشار، مها المصري، جيني إسبر، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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