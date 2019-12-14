توبا بويوكستون تدخل «حريم السلطان» في الصور الأولى من مسلسلها الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

افرجت الشركة المنتجة لمسلسل «النهضة العثمانية» عن الصور الترويجية الأول للعمل المنتظر عرضه عبر شبكة Netflix يوم 24 يناير المقبل.

بطلة المسلسل، النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» ظهرت بأزياء تركية تاريخية، أعادت للأذهان إطلالات نجمات المسلسل التركي الشهير «حريم السلطان»، وهي اللقطات التي حمّست فانز توبا وأثارت لهفتهم لمتابعة العمل المنتظر.

توبا تجسد في «النهضة العثمانية» دور «مارا» زوجة السلطان العثماني مراد الثاني، ووالدة السلطان محمد الفاتح المعنوية «زوجة أبيه»، حيث كان يستشيرها في الكثير الأمور، وتشارك توبا في بطولة العمل أمام جيم يغيت اوزوم أوغلو، داملا سونماز، الايدا أكدوغان، بينار دينيز، اردال يلديز، سليم بايرقدار، اوسهان تشاكير، يفورك ماليكيان.

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«النهضة العثمانية» هو المسلسل الذي تعود به توبا لجمهورها بعد غياب، حيث كان آخر أعمالها «جسور والجميلة» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند».

على جانب آخر، تعيش توبا قصة حب ملتهبة مع أوموت أفيرجان، وهو رجل أعمال تركي يصغرها بحوالي 7 سنوات، بدأت في مواعدته بعد أيام على طلاقها من زوجها السابق، الفنان التركي أنور صايلاك، الذي انفصلت عنه يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج اثمرت عن التوأم «مايا وتوبراك» 19 يناير 2012.