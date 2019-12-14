زوجة كيفانج تاتليتوج: لا أغار عليه أبداً.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي تشكل فيه منسقة الملابس باشاك ديزر مصدر غيرة للكثير من الفتيات نظراً لزواجها من النجم التركي كيفانج تاتليتوج، أكدت باشاك في تصريحات صادمة أنها لا تغير أبداً على الفنان الوسيم.

باشاك قالت: « لا اغار ابدا وطبيعة شخصيتي ليست كذلك، حتى أن أصدقائي أبدوا استغرابهم مني، لكني هكذا، ولم تحدث بيني وبين زوجي مشكلة بسبب هذا الموضوع اطلاقاً».

Advertisements

تصريحات باشاك صدمت الكثيرين نظراً لكثرة معجبات النجم الوسيم، في الوقت الذي ربطها البعض بذكاء كيفانج وقدرته على عدم ازعاج زوجته بمعجباته، حتى باتت لا تشعر بالغيرة عليه منهن على الرغم من كونه محاط دائماً بالمعجبات كما أنه حريص على تلبية رغبتهن في التصوير معه بمختلف المناسبات، وهو ما قد يزعج الكثيرات من زوجات المشاهير.

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية، كُللت بالزواج.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «الاصطدام» آخر عمل درامي عُرض لكيفانج الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.