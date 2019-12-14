عودة جومانا مراد إلى السينما في «يوم 13»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة السورية جومانا مراد، العودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات، من خلال فيلم “يوم 13”، من تأليف وإخراج وائل عبد الله، حيث تعاقدت بشكل رسمى على العمل.

ومن المقرر أن تبدأ جومانا، تصوير أول مشاهدها في العمل الأسبوع المقبل، وتجهز نفسها للحضور إلى القاهرة لعقد بروفات أخيرة على الشخصية قبل بدء التصوير.

ويعتمد فيلم “يوم 13”، على الإثارة والتشويق والرعب فى نفس الوقت وينطلق تصوير أول مشاهده يوم الاثنين المقبل 2020، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، دينا الشربينى، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف خلال الأحداث.

وكانت النجمة السورية قد قدمت آخر أعمالها فى السينما، فيلم “الحفلة” عام 2013 مع أحمد عز ومحمد رجب وروبى ومحمد ممدوح ومها أبو عوف وتامر هجرس واخراج أحمد علاء الديب، كما كان آخر أعمالها فى الدراما خلال نفس العام عندما شاركت فى مسلسل “فرعون” مع خالد صالح وأحمد صفوت ودينا وطارق عبد العزيز ورحاب الجمل اخراج محمد على.