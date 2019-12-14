ابنة الفنانة فيروز تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة إيمان جمجموم، ابنة الفنانة الراحلة فيروز.

إيمان، استطاعت أن تخطف الأنظار بجمالها، في ظهور نادر لها حيث أنها من المقلين في الظهور الإعلامي.

وتعمل إيمان في مجال بعيد تمامًا عن مجال الفن حيث أنها تهتم بصناعة الإكسسوارات ودائمًا وما تنشر صور قديمة لوالدتها الراحلة من طفولتها وهي مزينة ببعض الإكسسوارات التي تقوم بإضافتها للصور القديمة.

Advertisements

فيروز، هي الأخت الكبرى للفنانة نيللي وابنة عمة الفنانة لبلبة، اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب حيث كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان بالمنزل من ضمن ما كان يفعل في أمسياته بمنزلهم وكانت ترقص على الموسيقى التي يعزفها ولفتت انتباهه ولاحظ موهبتها وحاول تطويرها فقام بتأليف وتلحين مونولوج لتغنيه وحدها.

و اصطحبها إليسا مؤدب، لإحدى الحفلات المنزلية التي كان يقوم بإحيائها، لتؤدّي المونولوج، وأثارت إعجاب الحضور ولاقى مونولوجها نجاحًا باهراً، فقرر إدخالها مسابقة مواهب في ملهى الأوبيرج الليلي وحققت نجاحًا كبيرًا، والتف حولها المنتجون السينمائيون، فاختارها الفنان أنور وجدي من بينهم، ليوقع معه والدها عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته ألف جنيه عن كل فيلم.

وكان أول عمل لها بسن السابعة من عمرها فيلم الأول ياسمين في عام 1950، ومن بعد فيلم “ياسمين”، قدمت العديد من الأعمال الأخرى حتى عام 1959 حينها توقفت عن العمل الفني بعدما قدمت فيلم بفكر في اللي ناسيني لتترك التمثيل حتى وفاتها، وكان آخر ظهور لها تكريمها في “مهرجان القاهرة السينمائي” في عام 2001.