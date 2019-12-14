محمد حماقي يشعل ليل السعودية بأكبر حفلاته بموسم الرياض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد حماقي، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهئية العامة للترفية بالسعودية.

وقدم محمد حماقي، خلال الحفل الذي حضره حشد هائل من جمهوره الذي يجمع بين الجنسين عددًا كبيرًا من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل معها الجمهور بشكل كبيرًا ورددوا كلمات أغانيه.

من ناحية أخرى، طرح محمد حماقي مؤخرًا أغنية “راسمك في خيالي” وهي إحدى أغاني ألبوم “كل يوم من ده”، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، والتوزيع الموسيقي والمكساچ لـ”تميم”، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

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واستطاع “حماقي” أن يكسر بهذا الكليب حاجز الـ2 مليون مشاهدة، حيث حقق هذا الرقم بعد أربعة أيام من طرحه.

كما يشارك محمد حماقي، خلال الوقت الحالي كعضو لجنة تحكيم برنامج The Voice ، والذي قارب الجزء الخامس منه على الانتهء، خاصة أن حلقة السبت المقبلة هي حلقة نصف النهائيات والتي تضم 8 متسابقين يتم تصفيتهم للانتقال للمرحلة النهائية من البرنامج.

كما يشارك في تصوير برنامج The Voice kids، والذي انضم للجنة تحكيمه للمرة الأولى بعد اعتذار الفنان المصري تامر حسني.