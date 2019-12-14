الفنانة ريم هلال تحتفل بزفافها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية ريم هلال بزفافها على شخص من خارج الوسط الفني، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.
الفنانة المصرية لقاء سويدان نشرت عدد من الصور من حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «مبروك ريم مع أفضل التمنيات بالسعادة».
الزفاف حضرته الفنانة مها أحمد، دنيا المصري، إيمان أيوب، وعدد من الفنانين، وبدت ريم متألقة في فستان ناعم بسيط.
دنيا المصري نشرت أيضا فيديو من حفل الزفاف، وهنأ الجمهور ريم بمناسبة زفافها متمنيين لها السعادة في حياتها الجديدة.
يذكر أن آخر أعمال ريم هلال مشاركتها في مسلسل “البيت الكبير».
مسلسل “البيت الكبير” دراما صعيدية تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويشارك في بطولته مجدي كامل وسوسن بدر وأحمد بدير، ولوسي ولقاء سويدان، وشريف باهر، وداليا مصطفى، ودنيا المصري، وريم بوشناق وغيرهم، وهو من إنتاج ممدوح شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
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