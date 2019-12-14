عمرو أديب يبكي على الهواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يستطع الإعلامي المصري عمرو أديب السيطرة على دموعه حزنا على وفاة مخرج برنامجه “الحكاية”، المخرج شريف السقا.

أديب نعى مخرج برنامجه، حيث وضع صورته على الشاشة في بداية الحلقة، لمدة دقائق مع موسيقى حزينة، وكتب عليها: “هذه الحلقة مهداة إلى روح مخرج البرنامج شريف السقا”.

الإعلامي المصري قال وسط دموعه، إنه طلب من المسئولين عن البرنامج وضع الصورة في بداية الحلقة، إلا أنه لم يكن يعرف بأنه سيتأثر بها لهذه الدرجة.

وأضاف، أنه ليس من المفترض لأي مذيع أن يبكي على الهواء، لكنه لم يستطع أن يتمالك نفسه، قائلا: “دايمًا بيعلمونا في الشغل في الإعلام، إن مفيش مذيع يعيط على الهواء، دي حاجة الواحد لازم يعملها بشكل أو بأخر”.

Advertisements

وتابع أنه عمل مع المخرج شريف السقا لمدة 20 عاما، حيث أنه كان يتنقل معه بين القنوات والبرامج، مؤكدا أنه كان لا يطمئن إلا بوجوده معه.

وكان المخرج المصري شريف السقا قد توفي إثر تعرضه لحادث سير مروع، وكشفت التحقيقات أن المخرج الراحل كان يستقل سيارته، واصطدم بسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر.

التحقيقات أكدت عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وأن المخرج الراحل فوجئ بسيارة متوقفة أثناء سيره في الطريق.

ونعته الفنانة رجاء الجداوي، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث نشرت صورة له، وعلقت قائلة:”أخي وصديقي وابني شريف السقا الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه صدمت بخبر وفاتك يا عشره العمر هتوحشني اوي يا شريف إنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله”.