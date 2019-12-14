أمير كرارة يقدم مسلسل إذاعى لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافق النجم المصري أمير كرارة، على تقديم مسلسل إذاعى لأول مرة، حيث يقوم بعمل التحضيرات والاستعدادات لمسلسله الجديد والذي يقدمه لأول مرة فى الراديو.

ومن المقرر إذاعه العمل فى شهررمضان المبارك 2020، والمسلسل من تأليف هاشم هلال، الذى انتهى من كتابة 15 حلقة من المسلسل حتى الأن، ويتناول المسلسل قصة اجتماعية انسانية، وتدور فى اطار اجتماعى، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة الأبطال المشاركين خلال أيام.

ومن جهة أخرى، انتهى أمير كرارة من تصوير الأسبوع الأول من مسلسله الجديد “الإختيار” ، المقررعرضه فى رمضان 2020، من تأليف باهردويدار، وإخراج بيترميمى، وانتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، واسلام جمال، ومحمود حافظ، وإسلام حافظ، وأخرون.

مسلسل “الاختيار” يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.