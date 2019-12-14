زينة في مقطع فيديو من داخل مسجد هيثم أحمد زكي.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة المصرية زينة على أداء صلاة الجمعة من المسجد الذي يحمل اسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي أقامه عدد من أصدقائه كصدقة جارية على روحه.
زينة شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها من داخل المسجد، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “اول صلاة جمعة في مسجد #هيثم_احمد_زكي”.
وأضافت: “ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويعفوا عنه هو وأبويا وأمواتنا وامواتكم جميعا ياااااااارب ويرحمنا اذا صرنا الي ما صاروا اليه.. ارجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة.. اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وآله”.
وكانت الفنانة المصرية ناهد السباعي قد أعلنت من قبل، على حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بناء مسجد كصدقة جارية لصديقها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.
ناهد نشرت صورة للمسجد الذي تم بناؤه بالفعل، وكتبت: « بكرة الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم احمد ذكي... الحمد لله دفعته في المدرسة و صحابة بنوا جامع باسمة و يوم ١٣/١٢ اول صلاة جمعة فيه ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الاعمال و يجعلة في ميزان حسنات هيثم باذن الله بكره في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم و اموتنا و الاموات جمعيا».
الفنانة المصرية اختمت حديثها بأن تمنت عدم وجود صحافة أثناء الصلاة في المسجد، حيث أشارت إلى أن المسجد للعبادة فقط والدعاء وليس للتصوير.
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