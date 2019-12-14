لماذا قال أحمد فهمي "مشوفتش يوم حلو بعد ما اتجوزت هنا الزاهد"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الفنان المصري أحمد فهمي إنَّ حالته الصحية أصبحت جيدة بعدما خضع لعملية أنهت آلام الارتجاع في المريء التي عانى منها على مدار عامين.

وقال فهمي، في تصريحات إعلامية إنّه يتعرض للعديد من الأزمات منذ زواجه بالفنانة هنا الزاهد، موضحًا: "مشوفتش يوم حلو من وقت ما اتجوزتها".

واستطرد الفنان المصري بأنه يحافظ على "لوك" الظهور باللحية؛ لأنه يقوم بتصوير فيلم سينمائي مع الفنان أحمد عز، كاشفًا عن الوقت المتبقي للمشاهد الخاصة به، ونفى أن يكون الفيلم له علاقة بالكوميديا وسيكون عملاً دراميًا بالدرجة الأولى.

وأبدى أحمد فهمي تحمسه الكبير للعمل مجددًا مع أكرم حسني في رمضان المقبل، مشيدًا بتجربتهما الفنية.

وكان فهمي شارك جمهوره بأول ظهور له بعد تعافيه من الجراحة الدقيقة التي أجراها الأسبوع الماضي لمعاناته من عيب خَلقي في المريء؛ إذْ طمأن من خلالها متابعيه على حالته الصحية.

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ونشر فهمي صورته عبر حسابه على "إنستغرام"، وتسبّبت ملابسه التي ظهر بها بالسخرية منه، فكان مظهره غريبًا، فيما حرص البعض على الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم له داعين له بالشفاء.

ودخلت زوجته الفنانة هنا الزاهد على الخط وكتبت تعليقًا قالت فيه إنه لم يُشر إليها في تعليق رغم أنها التقطت له هذه الصورة فكتبت: "بالنسبة للى قعدت على الأرض علشان تصورك؟"، وشارك الفنان خالد الصاوي بتعليق قال فيه: "أنت في دهب ولا إيه؟".

وقال الفنان أحمد فهمي، تعليقًا على حالته الصحية: "أنا دخلت عشان بقالي سنتين عندي ارتجاع مريء ومش بيخف وعملت منظار أكثر من مرة قالوا عندك ارتجاع مريء، بس في الآخر اكتشفت إن التشخيص خطأ ومش ارتجاع مريء وطلع عندي عيب خلقي عندي خلايا ظهرت في المريء من الأعلى كانت لازم تتكوي عشان متقلبش حاجة مش كويسة لا قدر الله".

يُذكر أن الفنانة هنا الزاهد تزوّجت الفنان أحمد فهمي منذ شهرين ونصف الشهر، بحفل أسطوري أُقيم في أحد فنادق القاهرة بحضور العديد من نجوم الفن.