سارة الطباخ: لا أُعاند الشرنوبي.. وهذا تعليقي على خطوبته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

علقت المنتجة المصرية سارة الطبّاخ، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي السابقة، على خطوبته الجديدة من مديرة أعمال الفنانة أنغام وتدعى راندا رياض فقالت: "مبروك عليهم وربنا يهنيهم".

وقالت سارة الطباخ، في لقاء خاص مع "فوشيا" إن محمد الشرنوبي ابن الشركة ولم يتم فسخ التعاقد حتى الآن ويوجد حكم من النقابة إضافة للقضايا المرفوعة ولها شق قانوني.

واستطردت "الطباخ"، أنها تحترم التعاقدات التي تبرمها الشركة مع أي فنان بغض النظر عن اسمه والأمر بينها وبين الشرنوبي ليس له أي علاقة شخصية؛ لأن الأمر بينهما قانوني فقط.

ومن جانب آخر، أكدت أن تامر عاشور يستعد لطرح ألبومه الجديد من خلال شركتها وذلك مطلع عام 2020، موضحةً أن جرعة "النكد" في الألبوم لن تكون كبيرة كما يعتقد الجمهور أو كما اعتاد منه.

ولفتت إلى أن الأمر يتعلق بكون هذا اللون يليق بتامر عاشور؛ لأنه كفنان ينجح في الأغاني الدرامية والرومانسية بشكل كبير.

وأشارت إلى أنها دائمًا ما تظهر بمكياج خفيف في العديد من المناسبات؛ لأنها لا تحب الأشياء المصطنعة وتريد أن تظهر على طبيعتها بشكل مستمر.

وكانت المنتجة سارة الطباخ أبدت ردّ فعل "صادم" حيال الفنان محمد الشرنوبي، بعدما أعلن خطوبته الأربعاء الـ 11 من ديسمبر بشأن النزاع القائم بينهما حيال التعاقد مع الشركة التي تمتلكها الأولى ويمتد لـ 10 سنوات ويتضمّن شرطًا جزائيًا قدره 600 ألف دولار.

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وتقدمت سارة الطباخ، الخميس الـ 12 من ديسمبر، من خلال مكتب محاميها القانوني بدعوى قضائية إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة طالبت فيها بالتعويض بعدما أقدم المطرب الشاب محمد الشرنوبي على فسخ التعاقد المبرم بينهما من طرف واحد.

وكشف بيان صادر عن محامي سارة الطباخ، قال فيه إنه تقدم بطلب تأجيل خلال الجلسة التي عقدت اليوم لنظر دعوى المحاسبة، التي كان قد تقدم بها محمد الشرنوبي، عبر محاميه الدكتور حسام لطفي أواخر نوفمبر الماضي.

ونوّه البيان إلى أن سارة الطباخ تقدمت بدعوى فرعية للتعويض، والهدف منها هو تأجيل النظر بالقضية الرئيسة والتي يطالب فيها محمد الشرنوبي بالمحاسبة، مؤكدًا أن المحكمة الاقتصادية حددت أولى جلسات نظر دعوى التعويض، والتي ستكون في الـ16 من يناير 2020 المقبل.

وكان محمد الشرنوبي فاجأ جمهورَه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء بخبر خطوبته من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، ونشر عبر "إنستغرام" مجموعة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقرّبين وعلّق قائلًا:"مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

من جهة أخرى، يقوم محمد الشرنوبي حاليًا بتصوير دوره فى فيلم بنات ثانوي وهو من إنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وتدور أحداثه حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهنّ خلال رحلتهنّ في البحث عن ذاتهنّ في مرحلة المراهقة.

الفيلم بطولة: محمد الشرنوبي، جميلة عوض، مي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران.