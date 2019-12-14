ياسمين الخطيب تسخر من وفاء عامر.. وآيتن عامر تتدخل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبرت الممثلة المصرية آيتن عامر عن رفضها لتصريحات ساخرة للكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، أقحمت فيها اسم شقيقتها الفنانة وفاء عامر.

بدأت القصة عندما علقت ياسمين الخطيب على إعلان النادي الأهلي المصري رسميًا التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" اللاعب الأسبق لنادي الزمالك، إذ قالت: "أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكني كمشجعه أعتبر نادي الزمالك قدرًا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء، وأتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد، أن يكن له وفاء كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر".

ولم تقف آيتن عامر مكتوفة الأيدي أمام تغريدة ياسمين الخطيب، وتساءلت في سخرية عما إذ كانت تغريدة الخطيب بمثابة مزحة بغية إثارة الضحك، فتدخلت بقولها: "والمفروض كدة إن دة إفيه والناس تضحك وكده؟".

ومن جانبها، نفت ياسمين الخطيب أن تكون تغريدتها المنشورة عبر تويتر تتضمن أي إهانة للفنانة وفاء عامر، وحاولت تبرير ذلك فردت على آيتن، قائلةً: "وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلاً وروحًا.. الألشة مقصورة على الاسم ولا يُقصد بها أي إهانة".

ويبدو أن آيتن عامر لم تقبل تبرير ياسمين الخطيب، فردت عليها بقولها: "مش مقبولة خالص عشان لو كانت ألشة لذيذة كنا هزرنا وضحكنا وكده بس للأسف هي مش كده خالص".

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وكانت وفاء عامر قد دافعت هي الأخرى قبل نحو عامين عن شقيقتها آيتن بعد الانتقادات التي لحقت فيلمها "يا تهدي يا تعدي" بسبب التدافع الذي حدث نتيجة الزحام وأدى إلى تعرض بعض الصحفيين للضرب من قبل المنظمين للعرض، إذ قالت وفاء حينها: "آيتن تحترم الصحفيين وتعرف قيمتهم جيدًا ودافعت عنهم أمامي وكادت تترك العرض وطالبت بالاعتذار وذلك حدث بسبب التدافع.. كل الاحترام لمن حضر؛ لأنه عرض محترم تكتمل فيه كل العناصر".

يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه آيتن عامر عددًا من البروفات لتصوير مسرحية "عطل فني"، استعدادًا لعرضها في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، والعمل من بطولة أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد ونشوى مصطفى.

نذكر أن آخر ظهور للفنانة وفاء عامر كان في المغرب خلال تكريمها في مهرجان الرباط لسينما المؤلف، فى دورته الـ24 عن مجمل أعمالها.

وبرأت محكمة مصرية وفاء عامر من الاتهام الموجه لها من المخرج خالد يوسف، بالسب والقذف من خلال تصريحات تلفزيونية لها تجاه المخرج الشهير.