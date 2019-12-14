إنجي خطاب تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة إنجي خطاب، صورة جديد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إنجي خطاب، بإطلالة جذابة بارتدائها جاكت وبنطلون جينز ذا قطع من الركبة وذلك خلال جولتها الخارجية بإحدى الدول الأوروبية.

وتميزت إنجي خطاب، بمكياج صاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والمتناسقة مع لون بشرتها.

ولقيت صورتها ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "جميلة" و" قمرررر" و"السكر" و"متألقة دائما".

يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت بمسلسل كلبش الجزء 2 بطولة امير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

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وشاركت إنجى بمسلسل "وش تانى" مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمى ومحمد لطفى ومنة فضالى.

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