رقص هستيرى لـ ميس حمدان وشقيقاتها

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة ميس حمدان، مقطع فيديو يجمعها مع شقيقتيها مي سليم ودانا حمدان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت ميس حمدان في الصور برفقة شقيقتيها وهن يرقصن بملابس شبابية على أنغام "تاني يا هوا"، معلقة: "فرقة حمدانولا للفنون الشعبية الاستعراضية تقدم "تاني تاني يا هوا بتقولي تاني"، أتمنى العرض المسرحي الراقص الجميل ده يعجبكم بغناء المطرب حمادة خربطلي والراقص مساعد أول حسن سكسكة والعبد لله مدرب الرقصات ميسة برودواي". يذكر أن فيلم "سمكة وصنارة" هو أحدث أعمال الفنانة ميس حمدان، وتدور أحداثه في جو من المغامرة والكوميديا حول محمد حمص ومصطفى بنداري، وهما نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة على الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهما عملية نصب كبيرة، ويبدأ كلاهما في التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية مع بعضهما فتقع لهما أحداث لم تكن في الحسبان. Advertisements قد يهمك أيضا: هجوم حاد على ميس حمدان بسبب أغنية لمحمد حماقي ميس حمدان تفاجئ جمهورها بصوتها وأغنية عبر انستغرام

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