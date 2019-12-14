ناهد السباعي تنشر الصور الأولى لمسجد هيثم أحمد زكي







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الخاص على "انستغرام" الصور الأولى لمسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي تم بناؤه من قبل أصدقائه كصدقة جارية عن روحه. وكتبت معلقة: "الجمعة السادسة لوفاة هيثم... اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم احمد ذكي في الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم وامواتنا والاموات جميعا. صحاب هيثم احلا صحاب ف الدنيا اي حد يتمني يبقي عنده صحاب زيهم".

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