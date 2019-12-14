- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن حفلها بموسم الرياض: جمهور راق يقدر الفن وتفاصيل كثيرة جميعها متقنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت أمس النجمة أصالة حفلا غنائيا كبيرا بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، برفقة ماجد المهندس ووليد الجيلانى.
أصالة علقت على الحفل بكلمات رقيقة قالت فيها "ما أجمل ليلة أمس.. كان القمر مكتملًا، وكان المكان ينافسه، بجمهور راقٍ يقدّر الفنّ، وتفاصيل كثيرة جميعها مُتقنه، الهواء كان ناعمًا يُغازل الموسيقى، والحطب كان له رائحة تُعيدُ أحلى الذّكريات، وقدّ أضاف هذا كلّه على أُغنياتى، جمالًا حاولت أن أُنافسه بأدائى، لأصل لأعلى درجات السلطنة، كانت ليلة فيها القمر مكتملًا، ليُمتعنا ويرانا ويسمعنا... وطبعًا مع نيكولاس جبران".
اصالة
وكان من المفترض أن ينتهى موسم الرياض فى ديسمبر الجارى إلا أن النجاح الكبير الذى شهده الموسم فى أولى تجاربه، وبدأ فى 11 أكتوبر الماضى وشهد اهتمامًا شعبيًا وإعلاميًا كبيرًا، خصوصًا فى ظل استضافته لنجوم عرب وعالميين، وكذلك استضافة مناسبات فنية وترفيهية ورياضية ضخمة، تقرر تمديده إلى أواخر يناير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة عن حفلها بموسم الرياض: جمهور راق يقدر الفن وتفاصيل كثيرة جميعها متقنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.