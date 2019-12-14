شكرا لقرائتكم خبر عن "حلو المكان".. احتفالية كبرى لأصدقاء تامر حسنى بمناسبة دخوله موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حلو المكان يا أصحاب زمان.. جينا الليلة دى هنسهر ونغنى كمان متجمعين ومنورين.. وحشانى فعلا قاعدتنا ولمة زمان" .. بهذه الكلمات غنى النجم تامر حسنى، فى حفل حضره مجموعة كبيرة من أصدقائه، وزوجته بسمة بوسيل، للاحتفال بنجاحاته الأخيرة، ودخوله موسعة جينيس.

تامر حسنى، شارك أصدقاءه في غناء "حلو المكان"، وهى أحدث أغانيه، وهى من فيلم "الفلوس"، ومن ألحان محمد يحيى، وكلمات أحمد المالكى.

كما حرص أصدقاء تامر على مفاجئته بـ "تورتة" عليها صورته، وقد حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات الفنية، وأصدقاء تامر حسنى.

وقال تامر حسنى، معلقا على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على انستجرام " أشكر جميع أصدقائى على هذه الاحتفالية الرائعة بعد الإنجاز العالمي بدخولى موسوعة جينيس .. بحبكم"