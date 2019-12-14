شكرا لقرائتكم خبر عن "حلو المكان".. احتفالية كبرى لأصدقاء تامر حسنى بمناسبة دخوله موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حلو المكان يا أصحاب زمان.. جينا الليلة دى هنسهر ونغنى كمان متجمعين ومنورين.. وحشانى فعلا قاعدتنا ولمة زمان" .. بهذه الكلمات غنى النجم تامر حسنى، فى حفل حضره مجموعة كبيرة من أصدقائه، وزوجته بسمة بوسيل، للاحتفال بنجاحاته الأخيرة، ودخوله موسعة جينيس.
تامر حسنى، شارك أصدقاءه في غناء "حلو المكان"، وهى أحدث أغانيه، وهى من فيلم "الفلوس"، ومن ألحان محمد يحيى، وكلمات أحمد المالكى.
كما حرص أصدقاء تامر على مفاجئته بـ "تورتة" عليها صورته، وقد حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات الفنية، وأصدقاء تامر حسنى.
وقال تامر حسنى، معلقا على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على انستجرام " أشكر جميع أصدقائى على هذه الاحتفالية الرائعة بعد الإنجاز العالمي بدخولى موسوعة جينيس .. بحبكم"
كانت هذه تفاصيل خبر "حلو المكان".. احتفالية كبرى لأصدقاء تامر حسنى بمناسبة دخوله موسوعة جينيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.