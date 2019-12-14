شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح برومو كليب أغنيتها بعنوان "هليلة" من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة سميرة سعيد برومو كليب أغنية بعنوان "هليلة"من ألبومها الجديد، من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوت هاني محروس، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى تتعاون سميرة مع نفس فريق، بأغنية أخرى بعنوان "إنسان آلى"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.

آخرأعمال الديفا كانت أغنيتها الجديدة "مدلع" والتى طرحتها على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوى.