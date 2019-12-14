شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال النجوم عن محمد سعد في يوم ميلاده.. منهم هنيدى ومحيي إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم السبت الفنان محمد سعد بعيد ميلاده الـ51، وهو فنان يتقن ويجيد العديد من الأدوار في السينما والدراما وأمتع الجمهور بكوميديا من نوع خاص لمع وذاع صيته وزادت شهرته، مع دور عمره في فيلم " اللمبي " ونرصد بهذه المناسبة أبرز أراء الفنانين عن أفلامه.



محمد سعد

محمد هنيدي:

قال الفنان محمد هنيدي في حواره مع إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، إن فيلم "صاحب صاحبه"، فشل بسبب عرض فيلم "اللمبي" للفنان محمد سعد، في الوقت ذاته، متابعا: «فيلمه كسّح الدنيا، وأنا مكنتش متعود إن فيلمي ماينجحش».

عمرو سعد:

وقال عمرو سعد في إحدى حوارات برنامج "معكم" مع منى الشاذلي عن رأيه في محمد سعد قائلا " تجسيده لشخصية "اللمبي"، عظيمة وعلامة في تاريخ السينما، لافتا أن أغلب الفنانين يحبون أفلامه ويقلدون شخصياته لكنهم لا يجرؤون على أن يمتدحوا أفلامه في الإعلام".

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محي إسماعيل:

كما قال محي إسماعيل في إحدى حلقات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عن محمد سعد " أضاف حاجات جديدة للكوميديا لم نرها من عادل إمام ولا سمير غانم".

أحمد فتحي:

اعتبر الفنان أحمد فتحي أن محمد سعد الفنان الأكثر موهبة، وأنه في ظروف أخرى كان لازم يكون رقم واحد في مصر والعالم العربي، وقال في تصريحات لقناة "الحياة"، كنت في سوريا عام 2010، ونزلت في مرة أجيب سجاير، وكل ما أكلم الراجل يضحك أوي، ويقع على الأرض ويقوم، وفي الآخر قال لي: "اللمبي".