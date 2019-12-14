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شكرا لقرائتكم خبر عن تويتة ياسمين الخطيب تثير استياء آيتن عامر عبر تويتر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الإعلامية ياسمين الخطيب عن انتقال اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إلى النادى الأهلى، والضجة التى أحدثها لاعب الزمالك السابق إلى غريمه التقليدى، حيث انتقدت ياسمين، اللاعب محمود كهربا لتصرفه، ولكن هذا الانتقاد أثار استياء الفنانة آيتن عامر.
وقالت فى تغريدة: "أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكنى كمشجعه أعتبر نادى الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء.. وأتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد.. أن يكن له وفاءا كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر".
تغريدة ياسمين الخطيب
ويبدو أن ياسمين تلقت هجوما كبيرا على هذه التغريدة، بسبب ذكرها للفنانة وفاء عامر، لتتابع فى تغريدة أخرى: "وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلاً وروحاً.. الألشة مقصورة على الاسم ولا يُقصد بها أى إهانة".
تغريدة ياسمين الخطيب الثانية
آيتن عامر، الشقيقة الصغرى لوفاء، أعادت نشر التغريدة الخاصة بياسمين، وعلقت عليها باستياء واضح: "والمفروض كدة إن دة إفيه والناس تضحك وكدة ؟؟!!!"
تغريدة ايتن عامر
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