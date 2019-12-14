شكرا لقرائتكم خبر عن دريد لحام وابنته يغنيان "هابى بيرث داى" لشكران مرتجى بمناسبة عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى النجم السورى الكبير دريد لحام، وابنته، الفنانة السورية شكران مرتجى، أغنية "هابى بيرث داى"، بمناسبة عيد ميلادها، حيث ظهر دريد لحام فى الفيديو وهو يغنى مع ابنته ويهديان شكران الأغنية.

شكران مرتجى نشرت الفيديو، وعلقت عليه بحرارة تشكر النجم دريد لحام وابنته وعلقت قائلة: " نيالى نيالى فيكم كلكم لك بحبكممممممممممم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربى وأنتو اللى عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافة والمواقع الفنية والجمهور الناس اللى انا منكم وبمحبتكم بستمر شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكرًا عالهدية الرائعة.. نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك ياقلبى متل مابتقول للكل".

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يذكر أن النجم الكبير دريد لحام، تعرض لسلسلة من الشائعات خلال الفترة الماضية، كانت أغلبها تتعلق بصحته، ومنها ما طال حياته نفسها، إلا أنه كان يخرج عقب كل شائعة وينتقد مروجى هذه الشائعات.