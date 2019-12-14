شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين تربية الكلاب وتصمصم الملابس وجمع الأنتيكات.. هوايات نجوم أهل الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك عدد كبير من النجوم المصريين والعرب عددا من الهوايات الغريبة وغيرالمألوفة فى بعض الأحيان، والتى تثير تعجب البعض، وإندهاشة أخرون، بينما يعتبر الكثيرون بعض هذه الهوايات ما هى إلا "جنون" وبعيدا عن الحديث التقليدي حول مواهب النجوم، وقدراتهم التي يبرزونها على الشاشة في الغناء والتمثيل، نجد أن لديهم هوايات يقضون فيها أغلب أوقاتهم، بعيدا عن الأضواء والكاميرات، بعضها ستكون مفاجئة لكم.

من أبرزهم النجم الكوميديان أحمد حلمى الذى يعشق تربية الكلاب وشراء سلالات نقية منها، ويجيد الرسم بخامات مختلفة منها البن وأظهرذلك عندما رسم لوحة للفنان أشرف عبد الباقى وأهداه فى برنامج "دارك"، وابنته ليلى ورثت منه هذه الهواية، أما ريهام عبد الغفور فهى عاشقة للطبخ حيث تتفنن ريهام فى ابتكار أكلات جديدة بعيدا عن الأطعمة والوصفات التقليدية





الفنان شريف منير فى المهرجانات الفنية والحفلات، يظهر موهبته في العزف على "الدرامز"، حيث قدم وصلة عزف أبهرت الحاضرين فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، وما لا يعرفه البعض أن شريف بدأ حياته عازفا على الدرامز، ثم اتجه إلى الغناء بعد نصيحة الشاعر صلاح جاهين له، وبعيدا عن التمثيل، يقضى أغلب وقته فى تقديم ما يحبه.

النجم سمير غانم أعلن فى عدد من لقاءاته التليفزيونية أنه يصمم ملابسه بنفسه سواء فى أعماله الفنية سواء مسرحية أو سينمائية وأيضا بحياته اليومية العادية.

أما النجم الراحل عزت أبو عوف كان يفضل جمع الأنتيكات التى تتميز بالفخامة والرقى، أما النجم اللبنانى عاصى الحلانى فهو عاشق للخيول حيث يمتلك مزرعة خيول كبيرة تضم سلالات نقية من الخيول، كذلك النجم أحمد السقا فهوعاشق لركوب الخيل ويمتلك مزرعة خيول.

النجمة يارا تهوى كرة القدم وأعلنت أنها تشجيع منتخب برشلونة فهى من أشد المعجبات باللاعب الأرجنتينى العالمى ميسى، ونوال الزغبى هوايتها تربية الكلاب الصغيرة فى منزلها وتهتم بهم أوقات فراغها، وانضمت ايتن عامرايضاً لهم، وتقوم بشراء عدد من الكلاب وتربيهم فى منزلها.









اما النجمة نيللى كريم، الجميع يعلم أن لديها نجمة باليه وهي البوابة التي دخلت من خلالها الفنانة نيللي كريم التمثيل، بعد مشاركتها كراقصة باليه فى مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وتجيد صناعة المشغولات اليدوية والاكسسوارات، وأما الهواية التي لا يعلم الكثيرون عنها هي تفصل ملابسها بنفسها، حيث قالت خلال لقاء ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامى عمرو أديب، إنها تشتري الأقمشة من وكالة البلح ثم تفصلها بيديها، فهي تحب الخياطة وتصميم الملابس، كما تجيد التصوير أيضًا.

هيفاء وهبى وحورية فرغلى تهويان ركوب الخيل، بينما المطربة إليسا تهوى السفر واكتشاف الأماكن الجديدة خلال سفرها، وأما النجمة نانسى عجرم فتهوى مشاهدة الأفلام الكرتونية مع بناتها فهى مهووسة بالأشياء الطفولية.

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اما النجمة هند صبرى فهوايتها العزف على الطبلة حيث تتقنها بشكل كبير ومحترف كأى عازف طبلة، بينما الفنانة مى عز الدين تجيد عمل المشغولات التريكو وتطريز المفارش وتحرص دائما على قضاء وقت فراغها فى إنتاج مشغولات جديدة.

أما الهواية المفضلة للفنانة ياسمين صبري، فهي السباحة التى بدأت في ممارستها وهي في الرابعة من عمرها، وكانت تقضي وقتها بين المدرسة والتمارين، ليس هذا فقط بل حصلت على الكثير من الجوائز عن السباحة من نواد مختلفة.







