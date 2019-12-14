أول تعليق لأصالة نصري بعد حفلها أمس بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

التقت الفنانة أصالة نصري، بجمهورها في حفل جديد أحيته أمس الجمعة، ضمن ليالي سمرات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت أصالة، صورتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ما أجمل ليلة أمس.. كان القمر مكتملاً، وكان المكان ينافسه، بجمهور راقٍ يقدّر الفنّ، وتفاصيل كثيرة جميعها مُتقنة، الهواء كان ناعماً يُغازل الموسيقى، والحطب كان له رائحة تُعيدُ أحلى الذّكريات، وقدّ أضاف هذا كلّه على أُغنياتي، جمالاً حاولت أنّ أُنافسه بأدائي، لأصل لأعلى درجات السلطنة، كانت ليلة فيها القمر مكتملاً، ليُمتعنا ويرانا ويسمعنا".

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غنت أصالة خلال الحفل، أغنية "لا سلام ولا وداع عليك"، كما غنت أشهر أغانيها "كبير الشوق"، "سواها قلبي"، "كان يهمني"، وغيرها من الأغاني التي أبدعت فيها.

يُذكر أن أصالة أحيت حفلا غنائيا، الجمعة 30 نوفمبر الماضي، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.