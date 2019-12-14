أحد أبطال "ممالك النار" يتعرض لحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرض الفنان خالد كمال، لحادث سير بسيارته قبل ساعات، والتي تهشم الجزء الأمامي منها.

ونشر خالد، صورة السيارة بعد الحادث، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله..2019 هتخلص ولا هتخلص علينا".

وحرص كمال، على طمأنة محبيه في منشور آخر: "يا حبايب.. أنا كويس وزي الفل، ومش عارف أرد عشان بصور".

وشارك خالد كمال، في بطولة مسلسل "ممالك النار"، بجانب الفنان خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.