سعد الصغير ينشر صورة شخصيته في "لوكاندة الأوباش"

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محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان سعد الصغير، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة كشف من خلالها عن الشخصية التي يؤديها في مسرحيته الجديدة "لوكاندة الأوباش"، والتي تم افتتاحها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.
وكتب الصغير في تعليقه على الصورة "صباح الفل شخصية فتحي البورص من لوكاندة الأوباش.. مين ده".
مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.
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