عاصي الحلاني يكشف لـ"الخليج 365" عن أمنيته في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إنه يتمنى أن يحل العام الجديد 2020 على الجميع بالخير والسعادة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى من الله أن يحفظ لبنان وشعب لبنان، وأن يكون 2020 عام خير وسعادة وسلام على الجميع".
جدير بالذكر أن الفنان عاصي الحلاني يستعد لإحياء 3 حفلات احتفالًا بالعام الجديد، تُقام في مصر وتركيا وألمانيا، إذ يحيي حفلاً غنائيًا بالقاهرة ليلة رأس السنة، فيما سيحيي حفله الثاني في ألمانيا يوم 25 ديسمبر، أما الحفل الثالث سيكون في تركيا يوم 27 ديسمبر.
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