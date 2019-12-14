الليلة.. خالد النبوي يتحدث عن "ممالك النار" في "الحكاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف الإعلامي عمرو أديب مساء اليوم السبت 14 ديسمبر، في حلقة جديدة من برنامجه "الحكاية" المعروض على قناة MBC مصر، الفنان خالد النبوي، ليتحدث عن أخر أعماله "ممالك النار".

المسلسل عُرض على شبكة قنوات MBC، ويعد ظهور خالد في حلقة اليوم هو الأول بعد انتهاء الحلقات، ليتحدث عن كواليس صناعة "ممالك النار"، وردود الأفعال التي جاءته طوال فترة العرض، وكيف تعامل مع فريق عمل من جنسيات مختلفة شاركوا في تقديمه.

"ممالك النار" بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر.