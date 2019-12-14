تراند اليوم : هل تعود للتمثيل؟.. ظهور مختلف ومفاجئ لـ"شمس البارودي"



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للفنانة المصرية شمس البارودي وزوجها الفنان حسن يوسف، من داخل منزلهما وبصحبتهما أفراد من أسرتهما.

وظهرت شمس البارودي وهي ترتدي حجابها ونظارة طبية، وبجوارها زوجها حسن يوسف وحولهما عدد من أفراد أسرتهما.

وترددت أنباء عن عودة "البارودي" للتمثيل مرة أخرى، فيما نفت مصادر من أسرتها هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنها مهتمة بأسرتها وبيتها فقط ولا نية لديها للعودة للتمثيل.

واعتزلت شمس البارودى التمثيل فى منتصف الثمانينيات أى منذ قرابة الـ 40 عاما، وعلى الرغم من أن شائعات عودتها للفن تطاردها من وقت لآخر إلا أنها لا تعلق عليها.



