تراند اليوم : بعد زواج دام 22 عامًا.. نجم شهير يطلق زوجته بعد اكتشافه خيانتها

أعلن الممثل البريطاني كولين فيرث وزوجته الإيطالية ليفيا جيوجيولي أمس انفصالهما بعد زواج دام 22 عامًا.

وقال ممثلا الزوجين في بيان مشترك: "انفصل كولين وليفيا فيرث. سيحتفظان بصداقة حميمة وسيظل يجمع بينهما حبهما لابنيهما. وهما ينشدان الاحتفاظ بالخصوصية، ولن تكون هناك تعليقات أخرى".

وفيرث (59 عامًا) واحد من أكثر الممثلين شعبية في بريطانيا، وقد نال جائزة أوسكار وجائزة جولدن جلوب عام 2011 عن دوره في فيلم (ذا كينجز سبيتش) "خطاب الملك" حيث لعب شخصية الملك جورج السادس.

وربطت صحيفة "ذا صن" البريطانية انفصالهما، بما كشفه في العام الماضي رجل متهم بمطاردة "ليفيا" ادعى أنه كان على علاقة غرامية بها استمرت لمدة عام.

غير أنها نفت ذلك، وتقدمت ببلاغ إلى الشرطة ضد الرجل ويدعى "ماركو" بعد أن دأب على مطاردتها وإرسال رسائل لها عبر البريد الإلكتروني.

لكنه أصر على وجود علاقة بينهما استمرت قرابة 12 شهرًا، قائلاً: "التقينا في حفل في منزل كولين وليفيا في إيطاليا. عرفتها منذ سنوات، وبدأنا علاقة غرامية استمرت أقل من عام".

وأضاف: "كانت تخبر كولين بأنها كانت في رحلات عمل، وذهبنا معًا إلى جميع أنحاء العالم. التقينا في نيويورك والبرازيل وآيسلندا وإيطاليا وحتى لندن، حيث يعيشان".

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ووصف ما بينهما بأنه كان "حالة حب كبيرة"، متابعًا: "في بعض الأحيان عندما نكون معًا، كانت تتلقى مكالمة من كولن".



وقالت مصادر إن فيرث واجه زوجته بشأن علاقتها المزعومة بعد تلقيه رسالة بريد إلكتروني.

ونُقل عن صديق للممثل قوله: "هذا البريد الإلكتروني أخبر كولن كل شيء كان يفعله مع زوجته لمدة عام". وأشار إلى أن الرسائل حوت على وصف للقاءات الحميمة التي من شأنها أن تدمر أي زوج.

يشار إلى أن فيرث لعب دور الرجل الإنجليزي المتحكم في انفعالاته في أفلام مثل (لاف أكتوالي) "الحب الحقيقي" و(بريدجيت جونزس داياري) "مذكرات بريدجيت جونز" ومسلسل (برايد اند بريجيدس) "كبرياء وتحامل".

وقد تزوج من معدة الأفلام الوثائقية ليفيا جوجيولي عام 1997، وله منها ابنان ماتيو (16 عامًا) ولوكا (18 عامًا).