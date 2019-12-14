تراند اليوم : شاهد.. محاصرة وشتم فنان شهير أمام المحكمة بعد رفض الاعتراف بطفليه

لم تتوقف فضيحة فنان عربي شهير عند حد عدم اعترافه بطفليه، بعد أن اعترف بإقامة علاقة غير شرعية مع أم الطفلين لكنه ليس أبوهما، ولكن الفضيحة طارته أيضا بعد وصولها للمحكمة.

وتعرض الفنان المغربي الشهير والمطرب الشعبي عادل الميلودي، إلى محاصرته وتوجيه السباب والشتائم له من قبل الجمهور أثناء حضوره جلسة عدم الاعتراف بأبنائه أمام محكمة الأسرة بمدينة القنيطرة، والتي قررت تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 8 يناير 2020.

وتعرض المغني الشعبي وزوجته إيمان، لموقف محرج أمام المحكمة ، جراء تعرضهما لوابل من السب والشتم من طرف بعض المواطنين.

ويواجه الميلودي، دعوى قضائية، بسبب رفضه الاعتراف بأبناءه، بالرغم من الشهادات والوثائق التي أدلوا بها والتي تفيد أنه سبق أن ارتبطا بوالدتهما بزواج "الفاتحة".



