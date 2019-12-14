نشر تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه ، تغريدة طريفة حول فعالية ميدل بيست ، المنتظر إقامتها يوم 21 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض .
ضيعت مراهقتي اسمع كسرات
وقال آل الشيخ : ” ضيعت مراهقتي اسمع كسرات بروووح مدل بيست … أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط وبلبس البندانه وروح انبسط وولعها” . وتفاعل عدد كبير من الفنانيين مع تغريدة آل الشيخ ، حيث قال راشد الماجد : ” انتظروني في أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط ميدل بيست الرياض و بلبس البندانه ” .
معاك يابو ناصر
وقال الفنان ماجد المهندس : “معاك يابو ناصر #البس_البندانه_وروح_ياوحش” . وأضاف حمد قلم : ” بوناصر أنا مجهز بندانتي من الحين ” . وغرد الفنان محمد حماقي قائلاً : “مافيش حاجه ضاعت يابو ناصر يلا بينا نتبسط و نبسط الناس أنا جهزت البندانه” .
هتبقي حفلة نار
وشارك الفنان أكرم حسني قائلاً : “مش أنت لوحدك يا ابو ناصر .. إن شاء الله نتقابل هناك يوم ٢١ ديسبمبر و الحفلة تكسر الدنيا زي باقي الفعاليات استكمالا للطفرة الفنية الغير مسبوقة في المملكة” . وتفاعل الفنان عمرو يوسف مع تغريدة آل الشيخ قائلاً : ” وأنا كمان متحمس جداً شكلها هتبقي حفلة نار #موسم_الرياض مسمع في العالم كله يا ابو ناصر ،نتقابل يوم ٢١ و البندانة جاهزة” .
أنا لبست البندانه
وشارك الفنان محمد هنيدي قائلاً : “أنا لبست البندانه .. بس خايف” ، فيما قال رابح صقر : “وأنا معاك بلبس البندانه يابوناصر” .
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يستعد لحفلة ميدل بيست بـ “البندانة”: “ضيعت مراهقتي اسمع كسرات بروح انبسط وولعها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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