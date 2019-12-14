تركي آل الشيخ يستعد لحفلة ميدل بيست بـ “البندانة”: “ضيعت مراهقتي اسمع كسرات بروح انبسط وولعها”

نشر تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه ، تغريدة طريفة حول فعالية ميدل بيست ، المنتظر إقامتها يوم 21 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض .

ضيعت مراهقتي اسمع كسرات

وقال آل الشيخ : ” ضيعت مراهقتي اسمع كسرات بروووح مدل بيست … أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط وبلبس البندانه وروح انبسط وولعها” . وتفاعل عدد كبير من الفنانيين مع تغريدة آل الشيخ ، حيث قال راشد الماجد : ” انتظروني في أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط ميدل بيست الرياض و بلبس البندانه ” .

معاك يابو ناصر

وقال الفنان ماجد المهندس : “معاك يابو ناصر #البس_البندانه_وروح_ياوحش” . وأضاف حمد قلم : ” بوناصر أنا مجهز بندانتي من الحين ” . وغرد الفنان محمد حماقي قائلاً : “مافيش حاجه ضاعت يابو ناصر يلا بينا نتبسط و نبسط الناس أنا جهزت البندانه” .

هتبقي حفلة نار

وشارك الفنان أكرم حسني قائلاً : “مش أنت لوحدك يا ابو ناصر .. إن شاء الله نتقابل هناك يوم ٢١ ديسبمبر و الحفلة تكسر الدنيا زي باقي الفعاليات استكمالا للطفرة الفنية الغير مسبوقة في المملكة” . وتفاعل الفنان عمرو يوسف مع تغريدة آل الشيخ قائلاً : ” وأنا كمان متحمس جداً شكلها هتبقي حفلة نار #موسم_الرياض مسمع في العالم كله يا ابو ناصر ،نتقابل يوم ٢١ و البندانة جاهزة” .

أنا لبست البندانه

وشارك الفنان محمد هنيدي قائلاً : “أنا لبست البندانه .. بس خايف” ، فيما قال رابح صقر : “وأنا معاك بلبس البندانه يابوناصر” .