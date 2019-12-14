إيمان العاصي تحضر حفل إليسا بجامعة مصر وتتألق بإطلالة سوداء.. صور

حضرت الفنانة الشابة إيمان العاصي، الحفل الفني الكبير لملكة الإحساس النجمة اللبنانية اليسا، والذي أقيم الجمعة بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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تفاعلت إيمان العاصي مع أغاني إليسا، وظهر حماسها وظلت تصفق، كما أطلت بإطلالة عصرية من الجلد الأسود وأمسكت في يدها حقيبة باللون الأحمر.

بدأت إليسا حفلها بأغنية "شمس الحرية"، وسط تصفيق الجمهور، وأهدت إحدى الفتيات باقة "ورود" للنجمة اللبنانية، التى أعربت عن سعادتها بلقاء جمهورها داخل مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه.

وأعربت إليسا عن سعادتها بتواجدها وسط جمهورها المصري فى أى مكان؛ للكيميا التى تجمعها بالشعب المصري، مضيفة: "مع احترامى لكل الشعوب هذا بلدى الثانى واللهجة ساعدتنى فى ده كتير".

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وطمأنت إليسا جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدي، الذي أعلنت عنه العام الماضي، قائلة: "الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية".

وأهدى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر

للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها وإحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا الخاص بها.



وقال الطوخي إن حفل النجمة اللبنانية اليسا على مسرح الأوبرا هو مجرد بداية وسيعمل على تنظيم العديد من الحفالات والندوات الفنية والثقافية، متمنيًا أن يكمل رسالة والدته سعاد كفافي ولو على جزء صغير.

يذكر أن أوبرا جامعة مصر، قد أعادت تقديم حفلات أضواء المدينة، بمشاركة نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، كما أنهت الجامعة كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، كما تقدم حفل للنجم مدحت صالح أخر شهر ديسمبر الجاري.

حضر الحفل خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر

للعلوم والتكنولوجيا، والإعلامى محمد فودة، والنجمةوالإعلامية بوسي شلبي.