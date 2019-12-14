بالصور.. فريق الحضرة تحيي حفلًا للإنشاد الدينى بحضور بساقية الصاوي

أقام فريق الحضرة حفل إنشاد دينى جديد فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء امس، الجمعة، على مسرح النهر، بحضور عدد كبير من محبى الفريق خاصة والإنشاد الدينى والقصائد الصوفية عامةً.
قدّم الفريق مجموعة من الأغنيات الدينية والقصائد الصوفية ومنها "إلى
تعد "الحضرة" وتعتبر أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعى القائم على فكرة الابتهالات والإنشاد الدينى وأصبح لهذا اللون من الغناء قاعدة جماهيرية كبيرة.
اما قاعة الكلمة فاستضافت لقاء جديد بعنوان "البداية والنهاية فى العلاقات الإنسانية" قدمتها الدكتورة نيرمين جديد أخصائى الطب النفسى، تناولت الندوة الحديث عن كيف نبدأ علاقة إنسانية بشكل صحيح وكيف نحافظ على علاقتنا وكيف ننهيها إذا تطلب الأمر.
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