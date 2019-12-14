إليسا بجامعة مصر: هذه بلدي الثانية وصحتي جيدة.. وخالد الطوخي يهديها درع الجامعة.. صور

حرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل الفني الكبير لملكة الإحساس إليسا، والذي أقيم الجمعة بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسط مشاركة كبيرة من محبي النجمة اللبنانية من الجماهير من مصر والعالم العربي، في احتفالية فنية ضخمة بمسرح أوبرا جامعة مصر.

تقدم الحضور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والإعلامى محمد فودة والنجمة إيمان العاصى، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسى شلبي.

بدأت النجمة إليسا حفلها بأغنية "شمس الحرية"، وسط تصفيق الجمهور الذي حضر خصوصًا؛ للاستماع بأغانى نجمتهم المفضلة، وأهدت إحدى الفتيات باقة ورود للنجمة اللبنانية، التي أعربت عن سعادتها بلقاء جمهورها داخل مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه.

قدمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددًا من الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي منها "إلى كل اللى بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرنى

يا ليل"، "يا مرايتي"، "أسعد واحدة".

أعربت إليسا عن سعادتها بتواجدها وسط جمهورها المصري فى أى مكان، بسبب الكيميا التى تجمعها بالشعب المصرى، مضيفة: "مع احترامي لكل الشعوب هذا بلدي الثانى واللهجة ساعدتنى فى ده كتير".

وطمأنت إليسا جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدى الذي أعلنت عنه العام الماضى، قائلة: "الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية".

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وأهدى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها وإحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا الخاص بها.



ومن جانبه قال الطوخي، إن حفل النجمة اللبنانية اليسا على مسرح الأوبرا مجرد بداية وسيعمل على تنظيم العديد من الحفلات والندوات

الفنية والثقافية، متمنيًا أن يكمل رسالة والدته سعاد كفافي ولو على جزء صغير.

وأوضح الطوخي، أن الأوبرا تعد جزءًا من الجامعة ومكمل لها بكل أشكالها، وتقدم من خلالها الفعاليات الثقافية والفنية التي اجتذبت قطاع كبير جدا من كل مكان.

وأضاف، ما يهمنا خلال الجامعة هو التعليم والاهتمام بالناحية الثقافية فعلى سبيل المثال، أصبحت المكتبة تفتح حتي الساعة العاشرة مساء، لكي نوفر كل السبل والامكانيات للباحثين، لأننا نعتبرها مسئولية تقع على عاتقنا.

وأشار إلى أن حفل النجمة اللبنانية إليسا، هي مجرد بداية لعودة الحياة الثقافية والفنية في أوبرا جامع مصر، وسنقدم قريبا فعاليات ثقافية وعروض غنائية وفلكلور، ونتفاوض مع المايسترو سليم سحاب لعودة كورال الأطفال مرة أخرى، لأننا نهتم بكل ما يفيد الطفل.

واختتم حديثه، نحن أيضا من خلال مستشفي الجامعة نقدم الرعاية الصحية المجانية وندعم مبادرات الذهاب للمحافظات وتوفير الرعاية لغير قادرين.

يذكر أن أوبرا جامعة مصر، قد أعادت تقديم حفلات أضواء المدينة، بمشاركة نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، كما أنهت الجامعة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، كما تقدم حفل للنجم مدحت صالح آخر شهر ديسمبر الجارى.