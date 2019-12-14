محمد سامي يحرج زوجته مي عمر على الريد كاربت.. صور

أحرج المخرج محمد سامي، زوجته الفنانة مي عمر، مساء أمس الجمعة، خلال حفل توزيع جوائز وشوشة، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
ضغط محمد سامي على فستان زوجته مي عمر، أثناءالتقاط بعض الصور لهم على الريد كاربت، مما جعلها في موقف محرج أمام المتواجدين.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل ولد الغلابة الذي شاركت بهفي الموسم الرمضاني الماضي بطولة الفنان أحمد السقا، إنجي المقدم، كريم عفيفي، محمد ممدوح، هادي الجيار، صفاء الطوخي، إدوارد، مجدي بدر، هبه مجدي، فايق عزب، إخراج محمد سامي.
والجدير بالذكر أن مسلسل ولد الغلابة هو ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.
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