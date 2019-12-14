أحمد فهمي وهنا الزاهد يحصدان جوائز في استفتاء وشوشة

حصل الفنان أحمد فهمي على جائزة أفضل ممثل كوميدي، بينما حصدت زوجته الفنانة هنا الزاهد جائزة أفضل ممثلة، وذلك خلالحفل توزير جوائز الأفضل لوشوشة.
ويذكر أن حفل تسليم جوائز وشوشة انطلق منذ قليل،المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
الجدير بالذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي شاركا في موسم الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل الواد سيد الشحات وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
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