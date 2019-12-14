إليسا تكشف عن تطورات حالتها الصحية

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - أحيت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” مساء يوم أمس الجمعة حفلا غنائيا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على مسرح الأوبرا بمدينة السادس من أكتوبر في مصر .

وخلال الحفل أعلنت إليسا عن تعافيها الكامل من مرض ” سرطان الثدي ” الذي أصيبت به العام الماضي وذلك بعد رحلة علاج وجلسات في الخارج أتمتها بشكل كامل .

وعلقت إليسا على ذلك قائلة : ” الحمد لله صحتي أصبحت بخير ومبسوطة بعد الشفاء . وسأتواجد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية ” .

وفاجأت إليسا الجمهور بإعلان موعد طرح ألبومها المقبل حيث قالت إنها تواصل التحضيرات وتسجيل الأغاني هذه الفترة .. على أن يتم طرح ألبومها الجديد خلال عيد الفطر المقبل .. والذي سيتضمن 4 أغاني باللهجة اللبنانية وستكون باقي أغنيات الألبوم باللهجة المصرية .

وشهد حفل الفنانة إليسا بمسرح أوبرا جامعة مصر حضورا جماهيريا كبيرا من محبيها ونجوم الفن أيضا من بينهم الفنانة إيمان العاصي والفنانة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي محمد فودة .

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وأعربت إليسا عن سعادتها بالتواجد مع جمهورها في مصر لأن هناك ” كيمياء ” على حد قولها تجمعها بالشعب المصري مبدية احترامها لجميع الشعوب ومعتبرة مصر بلدها الثاني .. فقالت : ” مع احترامى لكل الشعوب هذا بلدى الثانى واللهجة ساعدتنى فى ده كتير ” .