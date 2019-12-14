كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي ” صورة لمخرج برنامج الحكاية الراحل ” شريف السقا ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي إثر تعرضه لحادث سيارة .
وكتبت رجاء الجداوي في تعليقها على الصورة ناعية رحيله بكلمت مؤثرة : ” أخي وصديقي وإبني شريف السقا .. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة .. صدمت بخبر وفاتك يا عشرة العمر هتوحشني قوي يا شريف .. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله ” .
يذكر أن شريف السقا هو مخرج برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” .. والذي عمل معه لفترة 20 عاما في جميع البرامج التي قدمها عمرو أديب .
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كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تنعي مخرج برنامج ” الحكاية ” بكلمات مؤثرة : ” يا عشرة العمر هتوحشني أوي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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