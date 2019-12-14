ديميت أوزدمير في منافسة حادة مع نسليهان أتاغول.. من ستربح؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الوقت الذي ينتظر فيه محبو الدراما التركية بدء عرض مسلسل "ابنة السفير" والذي تؤدّي بطولته النجمة التركية نسليهان أتاغول المعروفة بشخصية نهال، بطلة مسلسل "حب أعمى"، ويشاركها البطولة النجم التركي أنجين أكيوريك الشهير بشخصية كريم، بدأت المحطة الناقلة للمسلسل ببث الإعلان الترويجي للمسلسل، وأعلنت من خلاله أنَّ عرضه سيبدأ يوم الاثنين القادم الـ 16 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

لكن هذا الإعلان الترويجي لم يكن الوحيد لنجمة تركية شهيرة في العالم العربي، إذ تصادف عرض الإعلان مع عرض إعلان مسلسل "المنزل الذي ولدت فيه هو قدرك" للنجمة التركية ديميت أوزدمير ويشاركها فيه النجم التركي إبرهيم شيليكول.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد عرض مسلسل ديميت حتى الآن، إلا أنه على ما يبدو سيجري عرضه في الفترة ذاتها التي يعرض فيها مسلسل "ابنة السفير؛ إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من كواليس جلسة تصوير لنسليهان وأنجين أكيوريك بالوقت نفسه الذي نُشرت فيه صور من كواليس جلسة تصوير لديميت وإبرهيم شيليكول.

وهو ما دعى الجمهور للتساؤل حول من المسلسل الذي سيحظى بنسبة مشاهدةٍ أعلى خصوصًا أنَّ النجمتين تتمتعان بجماهيريةٍ كبيرة في تركيا والعالم العربي، عدا عن أنَّ نسليهان تعود بمسلسل "ابنة السفير" بعد غياب أربع سنوات عن الشاشة.

وبالعودة إلى مسلسل "ابنة السفير"، فستلعب نسليهان فيه دور ناري وهي ابنة سفير، عاشت حياتها بين أيسلندا واليابان والنرويج والهند، وتتحدّث ثماني لغات، يجمعها حبٌّ مستحيل منذ طفولتها مع ابن فلاح فقير يدعى "سانجار ايفه أوغلو" الذي يلعب دوره أنجين أكيوريك.

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ولكن القصة تدور حول اختفاء "ناري" ليلة زفافها، لتظهر بعد سنوات في حفل زفاف آخر؛ ما يعني أنه أقرب للدراما التشويقية التي يعتريها الغموض، أكثر من الدراما الرومانسية.

يُذكر أنَّ آخر أعمال نسليهان كان قبل أكثر من عام وهو مسلسل "القاع" والذي قُدم عبر الإنترنت لكنه لم يلقَ النجاح المطلوب.

فيما كان آخر أعمال الفنان أنجين أكيوريك مسلسل "حتى الممات" والذي لعب فيه دور "داهان" الطبيب الشاب الذى كان يخطط لحياة جميلة مستقرة وناجحة ولكن تم اتهامه ظلمًا في قضية قتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وبعد أحد عشر عامًا قامت محامية بإعادة فتح القضية وتمت تبرئته بعد أن قضى في السجن هذه المدة الطويلة، لكنه لم يلقَ النجاح المطلوب وتم إيقافه من الحلقة الـ 13.