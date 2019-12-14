فهرية أفجان تنشر الصور الأولى لطفلها.. وتخفي خانة التعليقات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أشهرٍ من محاولات إخفاء وجه طفلها عن الأنظار، يبدو أنَّ النجمة التركية فهرية أفجان قررت الإفراج عن تلك الصور أخيراً، إذ نشرت 3 صورٍ تجمعها بطفلها كاران في منشورٍ خاص عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها وهي إلى جانبه وسعيدةً به، وعلقت فهرية على الصور قائلةً: "كاران، كابتن سفينة الفضاء"، إذ كان طفلها يرتدي ملابس أشبه برواد الفضاء.

والغريب في الأمر أنَّ فهرية التي نشرت الصور منذ ساعاتٍ قليلة أغلقت خانة التلعيقات نهائياً.

وعلى الرغم من عدم مضي وقتٍ طويلٍ على نشر الصور استطاعت الصور أن تغزو وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعليقات المحبة والإعجاب بالطفل الذي وصفه الكثيرون بالطفل الجميل شكلاً، مشيرين إلى أنه سيكون كذلك خصوصاً أنه ابن فهرية وبوراك أوزجيفيت الشهرين بوسامتها.

وعلى صعيدٍ آخر كانت النجمة منذ فترةٍ أعلنت عن أنها لن تقوم بقبول أي أعمالٍ تلفزيونية حالياً، وأنها ستكتفي بلعب دور الأمومة مع طفلها كاران حتى يتم عامه الأول، إذ أشارت العديد من المواقع إلى أنَّ فهرية لا ترغب أبداً بتعيين مربية لطفلها كاران، وتعتمد على نفسها في تربيته والاهتمام به، ولكنها وضعت شروطاً خاصةً بها في حال عودتها.

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وكانت الشروط التي وضعتها فهرية على المنتجين الراغبين بالعمل معها، تنص على تخفيض عدد ساعات عملها إلى تسع ساعاتٍ فقط، وأن تحصل على يومي عطلة في الأسبوع، إذ تمتد ساعات التصوير في تركيا حتى 12 ساعة وفي بعض الأحيان قد تتجاوز ذلك، ولا يحق للممثل سوى يوم عطلة واحد خلال الأسبوع، وكذلك أن تأخذ أيام العطل الرسمية، إذ أنها لا تريد أن تبقى بعيدةً لفتراتٍ طويلة عن طفلها كاران الذي تعتبره أكثر أهميةً بالنسبة لها.

وكانت فهرية تزوجت من النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت في حفل زفافٍ أقيم في قصر سعيد حليم باشا في الـ 29 من حزيران/يونيو عام 2017 وسط حضور الكثير من أصدقائهما ونجوم تركيا بعد قصة حب استمرت لأربع سنوات، إذ تعارفا خلال مسلسل "طائر النمنمة" الذي جمعهما سوياً.

وولدت فهرية طفلها الأول كاران في نسيان/إبريل الماضي، ومنذ ولادتها لم تظهر كثيراً على الشاشات إلا بصورٍ مع زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي